23 ayrı dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
23 ayrı dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Bolu’da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı hükümlü cezaevine gönderildi.

Bolu’da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamada 52 yaşındaki M.Ç. sorgulandı. M.Ç.'nin 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

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