23 bin nüfuslu ilçenin kabusu oldular. Akşam ortaya çıkıyorlar ışığa son sürat gidiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ardahan'ın 44 köyü kapsayan Çıldır İlçesi'nde 20 binden fazla kişinin kabusu sinekler oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü çevresi 'göl sineği' olarak da bilinen kronomid sineklerin istilasına uğruyor. İlçe sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan ve hortum görüntüsünü andıran milyonlarca 'göl sineği', bölgeyi ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de bıktırdı.

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Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına son yıllarda sürekli şahitlik ettiklerini dile getirdi.

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Genellikle göl kıyısındaki sazlık alanlarında yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

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Sivrisinek benzeri olan sineklerin kökünün kazınmasını isteyen bir vatandaş "İlaçlama yapılsa büyümeden ölecekler ama ne ilaçlayan var ne de ilaçlatan" yorumunu yaptı.

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