Edirne / Ömer Ergin

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgede denetimlerini sürdüren ekipler, Uzunköprünün Çakmak ve Hamitli köylerinde yaptıkları kontroller sırasında Irak, İran, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 kişiyi tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Güvenlik birimleri, sınır bölgelerinde yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.