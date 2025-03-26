23 Elazığ FK evinde kaybetti

Belediye Kütahyaspor deplasmanda karşılaştığı 23 Elazığ FK'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
23 ELAZIĞ FK 1 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Sabit Selvi, Abdullah Melih Karaduman, Volkan Esen
23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Sezer Kahraman, Hüseyin Akın Aydın, Ömer Faruk Yaylacı, Anıl Çıracı, Oğuzhan Turan (Boran dk. 73), Haktan Yüce (Batuhan dk. 86), Eren Taştan (Fatih dk. 82), Ferit Kaya (Muhammed Mert dk. 73), Abdullah Yıldızer, Burak Kaan Sezgin (Mustafa dk. 73)
Belediye Kütahyaspor: Taylan Arman, Emircan Çelik, Onur Kolay (Emir dk. 86), Ömer Faruk Sezgin, Alpay Eroğlu, Şemsettin Ender Kılıç, Arda Keser, Mücahit Çakır, Veysel Karani Ünal, Gökay Eser, Nurullah Serbest
Goller: Eren (dk. 59) (23 Elazığ FK), Ömer Faruk (dk. 45), Güney (dk. 72) (Belediye Kütahyaspor)