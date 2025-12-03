Yasa dışı bahis vatandaşlarımıza maddi manevi zararlar vermeye devam ediyor. Devlet yasa dışı bahsi engellemek adına çok sayıda operasyon düzenliyor. Bu operasyonların bir yenisi İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Bakan Yerlikaya Son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 Milyar 182 Milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, bu şahıslardan 27’sinin tutuklandı. 15 kişinin de haklarında adli kontrol işlemleri uygulandığı belirtildi.

VATANDAŞLARIN MADDİ MANEVİ ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEDİK

Bakan Yerlikaya, vatandaşın maddi manevi zarar görmesini engellediklerini belirtirken, şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesaba el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında, ‘’Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasadışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.’’ ifadelerinde bulundu.