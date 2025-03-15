23 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
23 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Samsun, Van, Diyarbakır, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Afyon, Isparta, Zonguldak, Şanlıurfa, Malatya, Edirne, Ankara, Kütahya, Hakkari, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bursa, Aksaray ve Çorum olmak üzere 23 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarda 56 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Son Haberler
Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!
Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!
Hull City, West Bromwich Albion ile yenişemedi
Hull City, West Bromwich Albion ile yenişemedi
Haaland, Premier Lig tarihine geçti
Haaland, Premier Lig tarihine geçti
Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"
Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"
Gezen Sinema Tırı, çocukların ilgi odağı oldu
Gezen Sinema Tırı, çocukların ilgi odağı oldu