2,3 milyon yolcu Rize -Artvin Havalimanı’nı kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak ve yolcu verileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. 2024 yılının ilk 8 ayında iç hatlarda 4.901, dış hatlarda ise 172 olmak üzere toplam 5.073 uçuş gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, bu rakamın 2022 yılına göre yüzde 35 artış gösterdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılı verilerine göre iç hatlarda 737.160, dış hatlarda ise 16.942 olmak üzere toplamda 754.102 yolcu trafiği gerçekleştiğini açıkladı. Bu, 2022 yılına göre yüzde 43'lük bir artışı işaret ediyor. Uraloğlu, 2022 yılında havalimanını kullanan yolcu sayısının 526.880 olduğunu hatırlatarak, bu yılki artışı vurguladı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açıldığı tarihten bu yana toplamda 16.297 uçuş gerçekleşti ve 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Uraloğlu, havalimanının 2022 yılında 3.760 uçak trafiğine hizmet verdiğini belirterek, 2024 yılının ilk 8 ayında iç hatlarda 4.901, dış hatlarda ise 172 olmak üzere toplam 5.073 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti. Bu, 2022 yılına göre yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, Rize-Artvin Havalimanı'nın operasyonel kapasitesinin arttığını ve bölgenin hava trafiğinde önemli bir gelişme yaşandığını gösteriyor.