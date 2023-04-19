23 Nisan Aydın'da coşkuyla kutlanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Aydın Tekstil Park’ta dopdolu bir program hazırladı.

23 Nisan Aydın'da coşkuyla kutlanacak

ANKA'da yer alan haberde, her yıl birçok etkinlikle coşku içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Büyükşehir Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Aydın Tekstil Park’ta düzenlenecek etkinlik, 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Cuma günü çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenecek. 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü ise etkinlikler saat 13.00’te başlayacak.

Her iki gün de sahne gösterilerinin, etkinlik çadırlarının, şişme oyun gruplarının, ödüllü alan oyunlarının yapılacağı etkinliklerde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

23 Nisan Pazar günü ayrıca Otizm Destek Merkezi’ne devam eden çocuklar çeşitli gösteriler sunacak. Etkinliklerin hepsi ücretsiz olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla birlikte coşku içerisinde kutlayacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park’a davet etti.

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