23 Nisan töreninde Ali Koç istifa sesleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ'da 23 Nisan töreninde mikrofonu ele geçiren genç herkesi şaşırttı

Tekirdağ'da bir okulda gerçekleşen 23 Nisan töreninde ilginç anlar yaşandı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" DİYE BAĞIRDI

Bir öğrenci elinde mikrofon ile günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaparken koşarak gelen bir kişi mikrofondan "Ali Koç istifa." diyerek bağırdı. Sonrasında koşarak geri giden kişinin ardından herkes büyük bir şaşkınlık ile bakakaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Silivri'de korkutan yangın
Silivri'de korkutan yangın
Yıldız Holding'de üst düzey koltuk değişimi!
Yıldız Holding'de üst düzey koltuk değişimi!
Kastamonu’da koku üzerine girilen evde yaşlı kadının cesedi bulundu
Koku üzerine girilen evde yaşlı kadının cesedi bulundu
Çorum FK Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul etti
Çorum FK Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul etti
Göztepe haftalar sonra Başakşehir önünde kazandı
Göztepe haftalar sonra Başakşehir önünde kazandı