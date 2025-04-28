23 Nisan töreninde Ali Koç istifa sesleri

Tekirdağ'da bir okulda gerçekleşen 23 Nisan töreninde ilginç anlar yaşandı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" DİYE BAĞIRDI

Bir öğrenci elinde mikrofon ile günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaparken koşarak gelen bir kişi mikrofondan "Ali Koç istifa." diyerek bağırdı. Sonrasında koşarak geri giden kişinin ardından herkes büyük bir şaşkınlık ile bakakaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.