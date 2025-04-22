23 Nisan'a özel yapay zeka destekli video gündeme oturdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü nedeni ile 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik sayısız mesaj paylaşıldı. Ancak yapay zeka destekli hazırlanan bir video çok beğeni kazandı.

Ankara Beştepe Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapay zeka yardımıyla hazırladığı bu video, sosyal medyada dakikalar için çok sayıda etkileşim aldı.

Yayımlanan videoda çocukların ünlü isimlere nasıl dönüştüğü canlandırıldı. Videoda dünya tarihine yön veren isimlerden Marie Curie, Frida Kahlo, Albert Einstein, Nikola Tesla, Sabiha Gökçen, Aziz Sancar ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlere yer verildi.

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Kolej, 23 Nisan mesajında "Her çocukta bir başarı, her başarıda bir çocuk görüyoruz" sloganını kullandı. Hazırlanan video sosyal medya gündemine oturdu.

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