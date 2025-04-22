23 Nisan'a özel yapay zeka destekli video gündeme oturdu

Ankara Beştepe Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapay zeka yardımıyla hazırladığı bu video, sosyal medyada dakikalar için çok sayıda etkileşim aldı.

Yayımlanan videoda çocukların ünlü isimlere nasıl dönüştüğü canlandırıldı. Videoda dünya tarihine yön veren isimlerden Marie Curie, Frida Kahlo, Albert Einstein, Nikola Tesla, Sabiha Gökçen, Aziz Sancar ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlere yer verildi.

Kolej, 23 Nisan mesajında "Her çocukta bir başarı, her başarıda bir çocuk görüyoruz" sloganını kullandı. Hazırlanan video sosyal medya gündemine oturdu.