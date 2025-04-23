23 Nisan’da metro, raylı sistem ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Kaynak: ANKA
23 Nisan’da metro, raylı sistem ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro, raylı sistem ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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