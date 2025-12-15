Aktif fay hatlarının bulunduğu deprem bölgesi Marmara'da 17 Ağustos 1999 sonrası büyük bir sarsıntı beklentisi devam ediyor. Bilimsel araştırmalar, uzman açıklamaları felaketin her geçen gün yaklaştığına dikkat çekiyor.

Son olarak 23 Nisan 2025'te İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Science dergisinde önemli bir çalışma paylaşıldı.

Almanya’daki Helmholtz Yerbilimleri Merkezi öncülüğünde yürütülen ve dünya çapında kabul gören Science dergisinde yayımlanan araştırma, Marmara Denizi altındaki Ana Marmara Fayı’ndaki sismik hareketliliğin son yıllarda batıdan doğuya doğru ilerlediğini gösterdi.

Bu ilerleyişin, İstanbul’a en yakın kilitli bölümde gerilim birikimine yol açtığı belirtildi.

Araştırma, 2011, 2012, 2019 yıllarındaki depremler ile son olarak 23 Nisan’daki sarsıntıyı birlikte inceledi. Çalışmada, bu sismik hareketliliğin, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığını artırabileceği vurgulandı.

'BÜYÜK DEPREMİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR'

NTV canlı yayınında konuyu değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük Marmara depreminin zamanlamasını öne çekmiş olabileceğini dile getirdi.

Okan Tüysüz

Tüysüz, bu depremin ardından oluşan artçı sarsıntıların doğu yönünde ilerlemesiyle, Adalar ve Avcılar açıklarında kilitli durumda bulunan fay segmentleri üzerinde ek stres birikimine yol açtığını ifade etti.