23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler / Tekrar
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi / Yeni Bölüm
00:15 Kızılcık Şerbeti
FOX TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Garagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma / Yeni Bölüm
23:45 Taçsız Prenses
STAR TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
ATV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ateş Kuşları
KANAL D 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı / Yabancı Sinema
TRT 1 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Rafadan Tayfa / Çizgi Film
14:55 Adını Sen Koy
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
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