23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 23 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

SHOW TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler / Tekrar

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi / Yeni Bölüm

00:15 Kızılcık Şerbeti

FOX TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Garagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma / Yeni Bölüm

23:45 Taçsız Prenses

STAR TV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

ATV 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ateş Kuşları

KANAL D 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı / Yabancı Sinema

TRT 1 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Rafadan Tayfa / Çizgi Film

14:55 Adını Sen Koy

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 23 OCAK 2023 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı