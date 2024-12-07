23 partili Türkiye İttifakı kuruldu

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Yeniçağ TV’de Türkiye’nin efsane programı Kırmızı Koltuk canlı yayınında konuğum oldu.

2 Ocak 2020’de kurulan Anadolu Birliği Partisi 74 ilde teşkilatlanarak 31 Mart 2024 yerel seçimine de katıldı.

-Soru: 2028’e iddialı hazırlanıyor musunuz?

Yalçın: 2028'e, o kadar uzayacağını düşünmüyorum. 2025'in onuncu ayından sonra erken seçim bekliyoruz.

Ekonomi dibe vurdu. İşsizlik aynı şekilde. Güvenlik meselesi var.

Edeb, ahlak kalmadı. Emekli perişan. Pazara kimse çıkamıyor.

-Soru: Şimdi partinizin ekonomik krize çözüm önerisi var mı?

Yalçın: Biz hepimiz köylü çocuğuyuz. Üretimin mutlaka köylerden başlayıp, kentlere sanayiye yayılması gerektiğine inanıyoruz.

-Soru: Siyasi yelpazenin neresindesiniz?

Yalçın: Her kesimin partisiyiz. Türkiye'nin şu anda birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var.

Biz rahmetli Özal'ın çizgisinden gelen insanlarız. Özal'da dört eğilim vardı. Bizde sekiz eğilim olmalı.

Atatürk'ün de söylediği gibi yeniden Anadolu diyerek biz ülkeyi kurtarmaya talibiz.

-Soru: Diğer partilerle ittifak çalışmanız var mı?

Yalçın: Türkiye İttifakı diye bir ittifakımız var. Patenti bizde. Türkiye İttifakı 23 partiden oluştu.

-Soru: Asgari ücret ne kadar olmalı?

Yalçın: Asgari ücret değil, azami ücret olmalı, vatandaşın geçinebileceği anlamda azami ücret olmalı.

Açlık sınırı ortada. İnsanları resmen hırsızlığa, yolsuzluğa, ahlaksızlığa teşviktir bu.

Sarayın günlük gideri şu anda 43 milyona çıkmış.

Komşusu aç ise tok yatan bizden değildir diye peygamber efendimizin hadis-i şerifleri var.

Bunlar, İslam'ı öne sürerek din tacirliği ve siyasi tacirlik yaparak vaat edenler, vaaz edenler.

43 yıldır Almanya'dayım.

Almanya'da bir kilo domates 80 cent, yani 28-29 lira.

Kuzey eti 2.40’tan başlıyor. En pahalısı 3.90 Euro, 100 lira.

Türkiye'de nasıl 500-600 lira oluyor? Hayvancılıkta, tarımda lider ülkeydik. İthalata hiç gerek yok. Biz ihraç etmeliyiz. Eti ithal ederseniz ithalatın sonu hüsrandır.

-Soru: Öcalan'a umut projesi ile af konusunda ne diyeceksiniz?

Yalçın: Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyetin, 58 bin şehidimizin olduğu bu ülkenin Meclis’ine gideceğiz diye bir yola çıksın. Bak bakayım bu millet ne yapacak.

Terörle masaya oturulmaz.

-Soru: Yeni anayasa istiyor musunuz?

Yalçın: Adalet. Hak hukuk işlemiyor ülkemizde. Mevcut anayasa uymuyor ki yeni anayasayı yapsın. Sayın Erdoğan neyi istiyor da neyi yapamıyor?

Bu saltanatın sürebilmesi için istiyorlar.

Hepsi birer mücahitti, müteahhit oldular, her şeye müsait oldular.

Yüce Divan'da hesap verecekler. İki elimiz onların yakasında olacak.

-Soru: Yani aklanma anayasası mı olacak?

Yalçın: Tabii ki aklanma anayasası.

-Soru: Trump yine seçildi. Erdoğan’la ilişkilerini nasıl bekliyorsunuz?

Yalçın: Servet meselesi var ya Amerika'nın en önemli kozu. Cumhurbaşkanının serveti. Biz bunları unutalım mı? Amerika'da her şey kayıtlıdır.

Dünyanın beşinci zengini diyenler var. Hiç kimse de yalanlamadı

Susanlar, konuşmayanlar yarın bunların torunlarına çocuklarına hesap sorulmayacağını mı düşünüyorlar?