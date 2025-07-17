23 şampiyonluk kazandığı Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti!

Real Madrid altyapısında yetişen ve kulüpte tam 17 yıl geçiren Lucas Vázquez, düzenlenen özel bir törenle eflatun-beyazlılara veda etti.

REAL MADRID KARİYERİNE 23 KUPA SIĞDIRDI

2007 yılında 16 yaşında adım attığı Real Madrid’de 402 maça çıkan İspanyol futbolcu, kariyerine tam 23 kupa sığdırarak kulüp tarihine geçti.

VAZQUEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ciudad Real Madrid'de düzenlenen törende konuşan Başkan Florentino Perez, “Senin gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için bir onur ve gururdu” sözleriyle Vazquez’e veda etti. Vázquez ise gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, “Hayatımın en büyük hayalini dünyanın en büyük kulübünde gerçekleştirdim. Her anından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"No es un adiós, es un hasta pronto. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid" pic.twitter.com/QIheAAXgAO — MARCA (@marca) July 17, 2025

ONUR ROZETİ TAKDİM EDİLDİ

Törenin sonunda Vazquez’e kulübün en özel nişanı olan altın ve pırlantalı onur rozeti takdim edilirken kazandığı 23 kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.