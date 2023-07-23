İzleyiciler 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

23 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

STAR TV YAYIN AKIŞI

10:00 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:30 Çarşı Pazar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kayıp Çocuklar Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

10:10 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

12:20 Üvey Anne

16:20 Marslı

19:00 Atv Ana haber

20:00 Vermem Seni Ellere

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Asi Kabadayı

14:30 Karakomik Filmler 2 Arada & Kaçamak

17:15 Masterchef All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Yasak Elma

16:00 Kısmet

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı