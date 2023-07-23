23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

23 Temmuz Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 23 Temmuz Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

23 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

preview.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

10:00 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele

0x0-kadir-gecesi-tv-programlari-2022-i-27-nisan-tv-yayin-akisi-ile-bugun-tvde-neler-var-kadir-gecesi-ozel-yayin-ha-1651049905220.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:30 Çarşı Pazar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

20-3-8aar.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kayıp Çocuklar Masalı

1052336.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

10:10 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

12:20 Üvey Anne

16:20 Marslı

19:00 Atv Ana haber

20:00 Vermem Seni Ellere

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Asi Kabadayı

14:30 Karakomik Filmler 2 Arada & Kaçamak

17:15 Masterchef All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

e566c895-0211-e811-80dc-a0369f7d1d8e.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Yasak Elma

16:00 Kısmet

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi Güncel
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi
Taylan Antalyalı imzayı atıyor Spor
Taylan Antalyalı imzayı atıyor
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar Yaşam
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti. Magazin
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti.
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak Ekonomi
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde Spor
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu Ekonomi
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu