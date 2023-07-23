İzleyiciler 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
23 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:00 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan
14:30 Köşeyi Dönen Adam
16:30 Çarşı Pazar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kayıp Çocuklar Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
10:10 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
12:20 Üvey Anne
16:20 Marslı
19:00 Atv Ana haber
20:00 Vermem Seni Ellere
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Asi Kabadayı
14:30 Karakomik Filmler 2 Arada & Kaçamak
17:15 Masterchef All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Yasak Elma
16:00 Kısmet
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı