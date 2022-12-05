Yapısal çelik sektörünün gelişimi, gelecekte yaşanması muhtemel gelişmelerin öngörülmesi ve Türk yapısal çelik sektörünün uluslararası alandaki faaliyetlerinin daha da güçlenmesi için kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza atan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), 23. Yapısal Çelik Günü vesilesiyle tekrar sektör paydaşları ile yüz yüze buluşmanın heyecanını yaşıyor.

6 Aralık 2022 Salı günü Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda (Rektörlük Binası 4. kat) gerçekleştirilecek olan etkinlikte sadece yapısal çelik sektörünü değil tüm sektörleri ilgilendiren, küresel ısınmaya karşı sera gazı salımının azaltılması ve döngüsel ekonomi gibi konuları da içeren “Sürdürülebilirlik” ile Endüstri 4.0 paralelinde inşaat sektöründe teknolojinin yoğun kullanımını içeren “Dijitalleşme ve Verimlilik” temalarına ağırlık verecek. Etkinlikte ayrıca sektörün teknolojik / modüler yapılara evrilmesini kapsayan, moderatörlüğünü Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın gerçekleştireceği “Çelik Yapılar Açısından 2023’e Hazır mıyız?” başlıklı bir panel, daha önceki yıllarda olduğu gibi projelerden seçkiler, teknik sunumlar, 13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri ve 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) başlıklı ödül törenleri yer alacak.

Geride kalan 22 yılda Yapısal Çelik Günleri, 550 konuşmacı ile 6380 katılımcıyı bir araya getirirken 23. Yapısal Çelik Günü’nde, Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, Efectis Era Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı İlker İbik, ENG Metal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selami Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr Onur Behzat Tokdemir, Yeditepe Üniversitesinden Dr. Selçuk İz, Sanayi Bakanlığı Temsilcisi Sinan Durmaz, INTEKNO Group Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk, Çelik Yapı A.Ş. Genel Müdürü Dr. İbrahim Korkut, ArcelorMittal RZK Çelik A.Ş. Genel Müdürü İgal Zakuto, KARÇEL A.Ş. Genel Müdürü Uygar Sezişer, Yeditepe Üniversitesinden Dr. Özgür Sümer Köylüoğlu, Tabanlıoğlu Mimarlıktan Mimar Murat Tabanlıoğlu, İnş. Y. Müh. Onur Güleç, İnş. Y. Müh. Coşkun Kuzu katılımcılarla buluşacaklar. (İsimler etkinlik programı sırasına göre yazılmıştır.)

İKİ ÖDÜL TÖRENİ

23. Yapısal Çelik Günü’nde SteelPRO 2022 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması ve 13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri ödül törenleri de gerçekleştirilecek. 23. Yapısal Çelik Günü kapsamında aynı gün yapılacak 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Kolokyum toplantısı da (5. Kat) paralel oturum olarak gerçekleştirilecek. Jüri üyelerinin katılacağı bu toplantıya SteelPRO 2022 yarışmasına katılan öğrenciler ve danışman öğretim üyeleri ile birlikte, tüm üniversitelerin mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri de davetli.

13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri’nde “Yapı Ödülü” kategorisinde ödül almaya hak kazanan projelerden TUCSA tarafından belirlenmiş olanlar Avrupa Yapısal Çelik Birliğinin (ECCS) düzenleyeceği European Steel Design Awards 2023 ödülleri için aday gösterilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER FIRSATLARI

23. Yapısal Çelik Günü, üniversite öğrencileri için kariyer anlamında önemli kazanımlar da sunacak. “Üniversite öğrencilerimiz, sektörümüzün geleceğidir” prensibini benimseyen Türk Yapısal Çelik Derneğinin, Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL), kariyer başvuruları ve staj talepleri için 23. Yapısal Çelik Günü etkinlik alanında bir stant açacak. Kariyerine yapısal çelik sektöründe yön vermek isteyen üniversite öğrencilerimiz GENÇEL standını ziyaret ederek cv bırakabilir veya staj formlarını doldurabilir.

KAYIT YAPILMASI ZORUNLU

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgını boyunca ulusal ve uluslararası etkinlikler çeşitli gerekçelerle iptal edilirken Türk Yapısal Çelik Derneği çağın ve şartların gerektirdiği değişime çok çabuk uyum sağlayarak 21. ve 22. Yapısal Çelik Günlerini online platformda gerçekleştirme başarısını gösterdi. Dijital ortamda gerçekleştirilen etkinliklerde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman isimler sektör paydaşlarıyla buluşurken Türk Yapısal Çelik Derneği 23. Yapısal Çelik Günü ile alışılagelmiş Yapısal Çelik Günleri formatına tekrar geri dönüyor. Kayıt ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlik sırasında Yeditepe Üniversitesine giriş yapabilmek için kayıt yapılması zorunludur. Kayıtlar ücretsizdir.

Kayıt için https://yapisalcelikgunu.org/index.php/kayit/

23. Yapısal Çelik Günü için https://yapisalcelikgunu.org

Ayrıntılı bilgi için:

Yeşim Gür’eş – Dernek Müdürü

[email protected] - 0542 288 96 77