23 yaşındaki Begüm hemşirenin kahreden sonu

Tekirdağ'da yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Tonguz'un yapılan incelemeler sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.