23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Karaman'da kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak'ta bulunan 3 katlı apart binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apart dairede yalnız kaldığı öğrenilen Emre Sarı'dan (23) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren sağlık ve polis ekipleri, genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Son Haberler
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye edildi
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye edildi
23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
AK Partili Akbaşoğlu, Özgür Özel'e seslendi
AK Partili Akbaşoğlu, Özgür Özel'e seslendi
Başkandan sonra meclis üyeleri de AK Parti’ye katıldı
Başkandan sonra meclis üyeleri de AK Parti’ye katıldı
Kahramanmaraş’ta tarihi ada yeni caddesine kavuşuyor
Kahramanmaraş’ta tarihi ada yeni caddesine kavuşuyor