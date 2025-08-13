ORDU / ALİ YAZAN

Altınordu’da Akyazı Plajı’nda Pazar günü boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Selahattin Kaya, iki gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

SELAHATTİN KAYA ORDU'YU YASA BOĞDU



Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nden 23 yaşındaki Selahattin Kaya, serinlemek için girdiği Akyazı Plajı'nda meydana gelen boğulma olayında maalesef hayatını kaybetti. Aynı olayda yaşamını yitiren arkadaşı Emircan Atıcı'nın cansız bedeni denizden çıkarılırken, ağır yaralı olarak kurtarılan Kaya, iki gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Plajda serinlemek amacıyla suya giren iki genç, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan Emircan Atıcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Selahattin Kaya hemen hastaneye kaldırıldı.

Ordu’da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olayla birlikte Pazar günü Akyazı Plajı ve Gülyalı’da yaşanan boğulma vakasında hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

Vefatıyla ailesine sevenlerine büyük üzüntü yaşatan Selahattin Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakiben Yeni Sayaca Bolhayır Yaşam Merkezi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.