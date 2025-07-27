23 yaşındaki uzman çavuş dehşet saçtı! Önce eniştesini öldürdü ardından intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay, Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde 27 Temmuz 2025 gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Ahmet Altuğ, gece boşanma aşamasındaki eşinin Öztürk Mahallesi'ndeki baba evine barışmak amacıyla geldi. Ancak burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Olay sırasında evde bulunan ve uzman çavuş olarak görev yapan 23 yaşındaki Cuma Yetişgen, teyzesine zarar gelebileceği endişesiyle belindeki tabancayı çekti. İddiaya göre, Yetişgen, tartışmanın odağındaki eniştesi Altuğ'a birden fazla kez ateş etti. Ağır yaralanan Altuğ yere yığılırken, genç uzman çavuş da aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki şahıs da kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.