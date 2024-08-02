23 yeni Starlink uydusu uzaya gönderildi

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X şirketi 23 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Uydular, Falcon-9 roketi ile ABD’deki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Uydular, fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan 7 dakika sonra Atlantik Okyanusu’nda bulunan platforma indi.
Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. Son olarak yörüngeye gönderilen 23 Starlink uydusunun, SpaceX’in internet sağlama kapasitesini artıracağı belirtiliyor.