23 yıl hapisle aranan şüpheli: Ağabey bu beni niye çekiyor, birini mi öldürmüşüz?



Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar'ın, kentte olduğunu belirledi. Ardından adresini belirleyip, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Salar, terlikleriyle koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan Salar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark edip, polislere dönerek "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz" dedi. Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)