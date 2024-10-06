23 yıl önce firar etmişti. Bugün yakalandı

Kaynak: DHA
23 yıl önce firar etmişti. Bugün yakalandı

İzmir'de eşini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden 23 yıl önce firar eden hükümlü Ş.Ö., Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de eşini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden 23 yıl önce firar eden hükümlü Ş.Ö., Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. "Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ö., 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla Balçova'da yakalandı. Ş.Ö.'nün, 1993 yılında Marmaris'te eşini öldürdüğü ve 2001 izinli çıktığı cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından Ş.Ö. cezaevine gönderildi.

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