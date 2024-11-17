23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1995 yılında vatani görevini yaparken yaralanan İsmail Cantürk (49), 2001 yılında kendisi gibi gazi olan arkadaşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kurdu. İsmail Cantürk, 23 yıldır onlarca gazinin yeniden hayata tutunduğu takımın kaptanlığını yapıyor.

İsmail Cantürk, Hakkari Çukurca'da 1995 yılında vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada omuriliğine isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışmada, Cantürk'ün 4 silah arkadaşı şehit oldu, 8 silah arkadaşı da gazi oldu. İsmail Cantürk, helikopter ile Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2,5 yıl tedavi gören Gazi Cantürk, omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Gazi Cantürk, 2001 yılında kendisi gibi gazi olan arkadaşları Zafer Güneş ve Taner Ertay ile TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kurdu. Gazi sporculardan oluşan takım, 2014 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. İsmail Cantürk, onlarca gazinin yeniden hayata tutunduğu takımın kurulduğu günden beri kaptanlığını yapıyor.

'TAKIM, GAZİLERİMİZİN HAYATA TUTUNMALARI İÇİN KURULDU'

Gazi Cantürk, tedavilerinin ardından memleketi Antalya'ya döndüğünü ve 2001 yılında kendisi gibi gazi olan arkadaşı Zafer Güneş'in kendisini aradığını belirterek, "2001 yılında arkadaşlarımla bir takım kurmaya karar verdik. O yıllarda basketbol hakkında pek bilgi sahibi değildik. Yani hayatımızda görmediğimiz bir spor dalıydı aslında. İyi ki bu takımı kurduk. Takımı kurduktan sonra dönem dönem takım kaptanlığını yaptım. Halen de devam ediyorum kaptanlığa. Basketbol bir engellinin yapması gereken en faydalı spor dalı diye düşünüyorum. Çünkü sandalyeye bindiğiniz zaman tüm kaslarınız çalışıyor. Hem sportif olarak hem de sosyal faaliyet olarak faydalı bir spor dalı. Takım, gazilerimizin rehabilitasyonu için, hayata tutunmaları için kurulmuştu ama sonra profesyonel oldu ve Süper Lig'de oynuyoruz. Engelli arkadaşlarımız olsun, dışarıdaki gazi arkadaşlarımız olsun; özellikle basketbol sporu olsun demiyorum ama başka spor branşlarına da yönelmesini isterim ben. Çünkü bir şekilde sosyal hayata katılmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GAZİ ARKADAŞLARIMIZ EVLERİNE KAPANMASINLAR'

TSK Elele Vakfı tarafından desteklenen takımlarının Avrupa'da da birçok başarısı olduğunu söyleyen Gazi Cantürk, "Bunlar bizler için hakikaten çok gurur verici olaylar. Şimdilerde bir ağabey olarak, "Takımın sahipleriyiz" diyorum. Benim basketbol haricinde yaptığım spor dalları da var. Tekerlekli sandalye tenisinde ülkemizi yurt dışında temsil ettim. Basketbol tabii belli bir yaşa kadar oynanan bir spor. Belli bir yaştan sonra bırakmanız gerekiyor. Bundan sonra da antrenör olmak isterim veya takımın herhangi bir yerinde görev yapmak isterim. Yeni yaralanan, gazi arkadaşlarımız da evlerine gidip, evlerine kapanmasınlar. Engelli arkadaşlarımız da olabilir, gazi arkadaşlarımız da olabilir. Yani gelsinler bu sporla tanışsınlar. Burada zaten kişinin fiziksel özelliklerine göre gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Gazi arkadaşlarımızı özellikle buraya davet ediyorum; buyursun gelsinler" dedi.