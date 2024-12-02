23 yıl sonra yine yazar kasa fırlatma vakası

Düzenleme: Kaynak: ANKA
23 yıl sonra yine yazar kasa fırlatma vakası

Trabzon Uzun Sokakta toplanan Saadet Partililer 23 sene öncesinde Türkiye'nin gündemine oturan yazar kasa fırlatma olayını tekrarladı ve ekonomi politikalarını protesto etti.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AKP’nin ekonomi politikalarını yazar kasa fırlatarak protesto etti. Saadet Partililer, "enflasyon çıldırtıyor" pankartı açarak el arabalarında mutfak tüpü ve kömür torbası taşıyarak basın açıklamasının yapılacağı parka yürüdü.

İlçe Başkanı Burak Turhan burada yaptığı açıklamada, “Artık maaşlar değil, borçlar konuşuluyor. Tencerelerde aş değil, haykırışlar kaynıyor. Asgari ücretlinin maaşı daha cebine girmeden yok oluyor. Emeklinin üç kuruşu, en temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Gençlerimiz iş bulamıyor, ev kuramıyor, geleceğini bu topraklarda göremiyor” dedi. Bu eylem, ‘2001 krizi’nde esnaf olan Ahmet Çakmak’ın, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatmasını hatırlattı.

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