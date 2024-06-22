23 yıllık evli adam sarışın kızı görünce her şeyi anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
23 yıllık evli adam sarışın kızı görünce her şeyi anlattı

23 yıllık evli Konyalı tarla sahibi, karşısında genç sarışın kadın görünce bülbül gibi şakıdı.

Son Haberler
İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz Gündem
İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz
Çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler Yerel Haberler
Çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler
Kavşakta çarpıştılar durmadan yollarına devam ettiler Yerel Haberler
Kavşakta çarpıştılar durmadan yollarına devam ettiler
"Gemileri yaktım" diye paylaşım yapıp eşini katletti Gündem
"Gemileri yaktım" diye paylaşım yapıp eşini katletti
Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı Spor
Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı
Uyandığında cinsel organı yoktu. Zorla cinsiyeti değiştirildi kadın oldu Gündem
Uyandığında cinsel organı yoktu. Zorla cinsiyeti değiştirildi kadın oldu
Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı Magazin
Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı