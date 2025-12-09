Her ay TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık sınırı Kasım 2025 için 29.827, yoksulluk sınırı da 97.159 lira. Vatandaşlar 22 bin 104 lira ile yaşam savaşı vermeye devam ederken, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olan emekliler de isyanda.

60 ve üzeri yaştaki binlerce vatandaşın da ilerlemiş yaşlarına rağmen İŞKUR kapısında sıra beklediği ortaya çıktı. Bu yaş grubundaki 26 bin 823 vatandaşın iş arayışında olması, yetkililere sık sık yapılan 'yeni ve etkili ekonomi politikaları' çağrılarını yeniden hatırlattı.

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 26 bin 823’ünü 60 ve üzeri yaştaki bireyler oluşturuyor. Bu kişilerin 7 bin 573’ünün ise 65 yaşının üzerinde olduğu bildiriliyor.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, geçen yılın Ekim ayında 60 yaş üzerindeki 22 bin 114 yurttaş İŞKUR üzerinden bir işe yerleştirmek için beklerken bu yıl bu sayı yüzde 21,9 oranında artarak 26 bin 823 kişiye yükseldi. Bu vatandaşların yüzde 28’i ise 65 yaş ve üzeri yaştakilerden oluştu.

İŞKUR’un Ekim verilerine göre işe yerleştirilen 60 yaş üstü yurttaşın sayısında artış yaşanıyor. Ocak-Ekim döneminde 60 yaş üstü 15 bin 12 yurttaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu yaş grubunda 10 bin 857 kişi işe yerleştirilirken bu yıl işe yerleştirilenler yüzde 38,3 arttı. İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekici düzeye ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 60 yaş üstü 8 bin 701 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 55,6’sı olan 4 bin 830 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı. Geçen yıl 6 bin 843 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuştu.