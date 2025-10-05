237 yıl sonra... Komşu, tarihi başkentini başka şehre taşıyacak

İran’da yaşanan kuraklık nedeniyle başkentin değişmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başka bir şehri başkent yapma teklifini dini lider Ayetullah Hamaney'e sundu. İşte detaylar…

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, su krizi ve toprak çökmesinin etkisini artırması sebebiyle başkentin ülkenin güneyine taşınması gerektiğini bir kez daha söyledi.

Pezeşkiyan, başka bir şehri başkent yapma teklifini dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e teklif ettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, Tahran, Karal ve Kazvin şehirlerindeki su krizinin “basit müdahaleler ile çözülemeyecek sorunlar” olduğunun altını çizdi.

TAHRAN'DA SU TÜKETİMİ FAZLA

İran'ın su kaynaklarının yüzde 25'i yaklaşık 10 milyon nüfuslu Tahran'da tüketilmesi İran için büyük bir sorun haline geldi. Başkentteki barajlar, şehrin su ihtiyacının çoğunu karşılarken ihtiyacın bir kısmı da yeraltı sularıyla gideriliyor. Ülkedeki yağışların yüzde 60’ının azalması da başkentin Tahran’dan taşınma sebebi olarak görülüyor.

TAHRAN NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?

Kaçar Hanedanı'nı (1779-1925) kuran Ağa Muhammed Han, 1785'te ele geçirdiği Tahran'ı 1788'de başkent ilan etti. Bu tarihten sonra hızla gelişen kent günümüze değin İran'ın başkenti olarak kaldı.

