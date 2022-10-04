24. Afife Tiyatro Ödülleri adayları belli oldu

Adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Ayrıca toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.

ÖZEL ÖDÜLLER

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü”ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarına adanan “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü”ne ise “Gomidas” isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü.

ZİHNİ GÖKTAY'A ÖDÜL

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen “Haldun Dormen Özel Ödülü”nü “Amadeus” kazanırken, “Yapı Kredi Özel Ödülü”nün sahibi ise tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay’ın oldu.

İşte 24. Afife Tiyatro Ödülleri adayları:

“Yılın En Başarılı Oyunu” kategorisinde Studio Oyuncuları’nın sahnelediği “Aşınma”, Yolcu Tiyatro’nun “Gomidas”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının “İki Efendinin Kuşağı”, Bahçe Galata’nın “Nora 2”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının “Vişne Bahçesi” oyunları aday oldu.

“Yılın En Başarılı Yönetmeni” adayları arasında “İki Efendinin Uşağı”yla Aslı Öngören, “Kalabalık Duası” ile Güray Dinçol, “Vişne Bahçesi” ile Mehmet Birkiye, “Nora 2” ile Saim Güveloğlu ve “Aşınma” ile Şahika Tekand yer alıyor.

“Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” kategorisinin adayları da Ece Dizdar, Melek Ceylan, Pınar Güntürkün, Sezen Keser ve Zerrin Tekindor oldu.

“Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” kategorisinde ise adaylar Fehmi Karaarslan, Onur Özaydın, Tansu Biçer, Tolga İskit ve Yiğit Özşener olarak açıklandı.