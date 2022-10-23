24. Afife Tiyatro Ödülleri'nden İBB Şehir Tiyatroları'na 5 ödül

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören, kostümlerinden müziğine, oyuncu performansından sahne tasarımına 7 dalda ödüle aday gösterilen İBB Şehir Tiyatroları, Afife Tiyatro Ödülleri'nden 5 ödüle layık görüldü.
Yapı Kredi Özel Ödülü Zihni Göktay'a, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Engin Uludağ'a, Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü İki Efendinin Uşağı'yla Aslı Öngören'e, Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı'yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen'e,
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü İki Efendinin Uşağı'yla Eylül Gürcan'a verildi
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