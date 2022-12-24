24 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Aralık Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 24 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 24 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
05:15 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bal Kaymak (Yerli Sinema)
11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Kuruluş Osman
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)
02:00 Neredeyse Evli (Yabancı Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Arda’nın Mutfağı
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
15:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 Hayatımın Şansı
01:45 Yasak Elma
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
03:00 Çöp Adam
04:50 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Adını Sen Koy
07:20 Kalk Gidelim
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)
13:00 Gönül Dağı
16:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Baybaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
04:50 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)
06:00 Kapanış
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