24 engelliye akülü sandalye hediye edildi! Mutluluktan gözyaşlarına boğuldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
24 engelliye akülü sandalye hediye edildi! Mutluluktan gözyaşlarına boğuldular

Erzincan'da ihtiyaç sahibi 24 engelli bireye akülü sandalye dağıtıldı. İlk kez akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlar mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 24 adet akülü sandalye alımı yapıldı. Akülü sandalyeler Erzincan Valiliği önünde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün burada 24 kardeşimize ihtiyaçları olan akülü sandalyeleri dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz. Kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız" ifadelerine yer verdi.

Akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ise gözyaşlarına boğuldu ve çok mutlu olduklarını belirttiler.

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