24. haftada üç büyükler fire vermedi!

Kaynak: İHA
24. haftada üç büyükler fire vermedi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı.

ÜÇ BÜYÜKLER KAZANDI

Göztepe'nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 20 gol atıldı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Dolmabahçe'de oynanırken, Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 2-1'lik skorla yendi. Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler golcüsü Youssef En-Nesyri'nin 2 gol kaydettiği maçı 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lider Galatasaray, Rize'de Osimhen'in 2 golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63'e yükseltti.

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise hanelerine birer puan yazdırdı.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1

Başakşehir - Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

Hatayspor - Alanyaspor: 1-0

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2

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