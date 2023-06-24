24 Haziran Cumartesi TV yayın akışında ne var? 24 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Haziran Cumartesi hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Haziran Cumartesi kanallarda ne var? 24 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Haziran Cumartesi televizyonda ne var? 24 Haziran Cumartesi bugün hangi diziler var?
24 HAZİRAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)
12:45 Üvey Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)
17:30 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star