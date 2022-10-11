11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 24 Haziran'da bisikletle yola çıkmışlardı... 107 gün sonra Bodrum’a ulaştılar

24 Haziran'da bisikletle yola çıkmışlardı... 107 gün sonra Bodrum’a ulaştılar

Geçen 24 Haziran’da Fransa’dan bisikletleri ile yola çıkan emekli pilot Chris Teale ve eşi Celia Teale, 107 günün sonunda Bodrum’a ulaştı. Çift, seneye tekrar Türkiye’ye gelip güney kesimlerde bisiklet turu yapacak.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:08
Takip Et

24 Haziran'da bisikletle yola çıkmışlardı... 107 gün sonra Bodrum’a ulaştılar

24 Haziran'da bisikletle yola çıkmışlardı... 107 gün sonra Bodrum’a ulaştılar
+
Aa
-

İngiltere’de doğan ve 32 yıl önce Avustralya’ya taşınan pilot 62 yaşındaki Chris Teale ve eşi 61 yaşındaki Celia Teale, pandemi döneminde Chris Teale’in emekli olmasından sonra denizaşırı ülkelere gitmeyi planladı.

ABD, Meksika, İngiltere’yi gezen çift, bisikletle Avrupa turu yapmak istedi. 24 Haziran’da Fransa’dan tura başlayan ikili, Avrupa turunun ardından Türkiye’ye geldi. 40 yıl önce evlenen ve 3 çocukları bulunan Teale çifti, son durakları Bodrum’a ulaştı. Türkiye’nin doğal güzelliklerine hayran kalan çift, seneye Türkiye’nin güney bölgelerini bisikletle gezecek.

Bugün öğle saatlerinde bisikletleri ile Bodrum’a giriş yapan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiltere’de doğduklarını fakat 32 yıl önce Avustralya’ya taşındıklarını dile getiren emekli pilot Chris Teale, "Pandemi döneminde evde kapalı kalmaktan sıkıldık ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldık. Sydney’den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra’ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa’ya geçtik. Avrupa’da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya Karadeniz’e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik. Sonunda favori ülkemiz Türkiye’ye ulaştık. İstanbul’a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp İstanbul’u yürüyerek gezdik. Sıcakkanlı Türk vatandaşlarla tanıştık. Hepsi çok sıcakkanlıydı. Türkiye’de hep sıcakkanlı karşılandık. Herkes yardıma ihtiyacınız var mı, yemek yediniz mi diye sordular. Sonunda Bodrum’a ulaştık." dedi.

6 bin kilometre pedal çevirdiler
Fransa’dan 24 Haziran’da yola çıktıklarını söyleyen Chris Teale, "Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra’ya uçacağız. Ardından Avustralya’ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye’ye gelip Türkiye’nin güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel." diye konuştu.

Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası, çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye’ye davet ediyorum. Bisiklet turu için çok iyi." dedi.

Yolculuklarının en güzel kısmının Türkiye olduğunu ifade eden Celia Teale ise, "Yolculuğumuz Türkiye’de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye’nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
4
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
﻿Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
﻿Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
﻿1 ay önce görkemli düğünle dünya evine girmişti. Damadın feci sonu 
﻿1 ay önce görkemli düğünle dünya evine girmişti. Damadın feci sonu 
﻿1 ay önce görkemli düğünle dünya evine girmişti. Damadın feci sonu 
﻿Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
﻿Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
﻿Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
﻿Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
﻿Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
﻿Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.