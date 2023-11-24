İzleyiciler 24 Kasım Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Kasım Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Kasım Cuma TV yayın akışında ne var? 24 Kasım Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Kasım Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Kasım Cuma TV yayın akışında ne var? 24 Kasım Cuma bugün hangi diziler var?
24 KASIM CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Aşk ve Umut
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:30 Şahane Hayatım
23:30 Orta Sayfa
01:30 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti