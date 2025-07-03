24 kiloluk göktaşı dudak uçuklatan fiyata satışta

2023 Kasım’ında Nijer’in Agadez bölgesinde bulunan ve 24 kilogram ağırlığıyla Mars’tan gelen en büyük kaya olan NWA 16788, satışa hazırlanıyor. Sotheby’s bu nadide taşı "anıtsal bir örnek" olarak tanımlıyor. Yeryüzünde keşfedilen yaklaşık 400 Mars göktaşının çoğu birkaç gramı geçmezken, bu dev kaya ikinci en büyük Mars parçasından yüzde 70 daha büyük. Sotheby’s Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, bu buluşu “olağanüstü önemde” olarak nitelendiriyor.

NASA açıkladı! Lir göktaşı yağmuru için tarih verildi

YOLCULUĞU MARS’TAN BAŞLADI

Uzman analizleri, göktaşının Mars yüzeyinden bir asteroid çarpmasıyla fırladığını gösteriyor. Bu çarpma o kadar şiddetliydi ki taşın bazı bölümleri camlaşmış. Dünya atmosferine girerken oluşan cam benzeri yüzey katmanı hâlâ görülebiliyor.

Ay’ın sırları çözülüyor! Uzayın yeni ufku

BİLİM İNSANLARI TEPKİLİ

Açık artırmanın milyonlarca dolara alıcı bulması beklenirken, bazı bilim insanları bu nadir parçanın özel koleksiyonlara değil, müzelere bağışlanması gerektiğini savunuyor. Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Steve Brusatte, "Bu kaya bilim için çok değerli" diyerek satışa karşı çıkıyor.