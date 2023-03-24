24 Mart Cuma TV yayın akışında ne var? 24 Mart Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Mart Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Mart Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Mart Cuma televizyonda ne var? 24 Mart Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Mart Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Mart Cuma televizyonda ne var? 24 Mart Cuma bugün hangi diziler var?

24 MART CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:15 96 Saat (Yabancı Sinema)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

02:00 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:45 Arda’nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

01:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir