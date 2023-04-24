24 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Nisan Pazartesi kanallarda ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
24 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Kraliçe
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
06: 20 Hercai
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Küçük Gün Işığı
00: 20 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli dizi tekrar / sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Yalnız Kalpler
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15 Yalnız Kalpler
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Tetikçinin Oğlu
19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.30 Tetikçinin Oğlu