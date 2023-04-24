24 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

24 Nisan Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 24 Nisan Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 24 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

24 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 24 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Nisan Pazartesi kanallarda ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 24 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

24 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Kraliçe

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

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ATV YAYIN AKIŞI

06: 20 Hercai

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Küçük Gün Işığı

00: 20 Aldatmak

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli dizi tekrar / sinema

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Yalnız Kalpler

07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 Yalnız Kalpler

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Tetikçinin Oğlu

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.30 Tetikçinin Oğlu

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