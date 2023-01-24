24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 17 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 24 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Ocak Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Ocak Salı televizyonda ne var? 24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Ocak Salı televizyonda ne var? 24 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

23:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

01:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:30 Hayatımın Şansı

02:00 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:05 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

14:50 Adını Sen Koy

16:10 Al Sancak

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

23:50 Al Sancak

02:40 Şehrime Hoş Geldiniz

04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:10 Hayallerinin Peşinde

05:30 Kapanış