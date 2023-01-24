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24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 17 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

24 Ocak Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 24 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 24 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 24 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:44
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24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 17 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 17 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?
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İzleyiciler 24 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Ocak Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Ocak Salı televizyonda ne var? 24 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Ocak Salı televizyonda ne var? 24 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
23:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:30 Hayatımın Şansı
02:00 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:05 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
14:50 Adını Sen Koy
16:10 Al Sancak
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
23:50 Al Sancak
02:40 Şehrime Hoş Geldiniz
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Hayallerinin Peşinde
05:30 Kapanış

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