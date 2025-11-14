Anlaşma sağlanmasıyla vinçten indirilen işçiler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.Deprem sonrası bölgede hızla yükselen inşaatlarda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Suriye ve İran'dan gelen binlerce işçi istihdam ediliyor. Ana firma En-Sa ile taşeron Akyol İnşaat'a bağlı işçiler, aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle sıkça protesto eylemleri düzenliyor. Dün sabah vinçlere tırmanan ikili, geceyi de soğuk ve yağmur altında vinç tepesinde geçirdi. Sabah saatlerinde başlayan müzakereler, sendika temsilcileri ve işveren katılımıyla öğlene doğru sonuçlandı.

Eyleme destek için DİSK, Eğitim-Sen, Dev Yapı-İş Kule ve Vinç Operatörleri Sendikası, İş Makinesi Operatörleri Sendikası Başkanı ile DEM Parti temsilcileri şantiyede toplandı ve açıklama yaptı.

İş Makinesi Operatörleri Sendika Başkanı Ahmet Sert, deprem bölgesinde 50'nin üzerinde meslektaşının hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Ölümüne hizmet veriyoruz. Ancak çalışırken bir şey yok, çalışıyoruz. Alacağımızı alırken de ölmeye başladık artık. Ve bu vinçlere çıkarak sağda solda eylemler yaparak alacaklarımızı almanın yollarını seçiyoruz. Sahipsiziz şu anda" dedi."Arkadaşım 24 saattir soğukta, yağmurda mücadele veriyor”

Zaur Aslanov'un iş arkadaşı, Tetiş firmasında çalıştıklarını ve ana firmanın Ensa olduğunu belirterek, "Paramızı 5 aydır bugün veriyoruz, yarın veriyoruz diye alamadık. Benim arkadaşım 24 saattir orada mücadele veriyor. Yağmur, soğuk, kalmış orada. Bakan yok. Paramızı alamıyoruz" diye konuştu."Emeğin hakkını almak için vinçlere çıkılıyor"

DİSK Genel-İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mehmet Emin Doğruel, emeğinin karşılığını alamayan işçilerin vinç tepelerine çıkmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Biz sonuna kadar bu arkadaşların hak mücadelesinde yanlarında olacağız. İş kolumuzun ayrı olup olmaması bir şey fark etmez. Biz dayanışma içinde olacağız buradaki arkadaşlarla" ifadelerini kullandı."Haklı talepleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, işçilerin dünden beri vinç üzerinde hak aradığını anlatarak, "Mağduriyetlerin hemen çözülmesi için yetkililere ve işverenlere seslenen Tıraş, bu haklı taleplerin yanında olmaya da devam edeceklerini vurguladı."

"YÜZ ARKADAŞIMIZ ESKİ MAKİNELERDE ÇALIŞIRKEN VEFAT ETTİ"

Dev Yapı-İş Kule ve Vinç Operatörleri Temsilcisi Tarık Işık, 2023 depreminden bu yana yoğun tempoda çalıştıklarını, maaş ve mesai alacaklarının ödenmediğini belirterek, "Sigortalarımız aldığımız maaşın çok çok altında asgari ücretten gösteriyorlar. Eski makinelerde çalışıyoruz. 2023'ten 2025'e kadar yaklaşık yüz arkadaşımız bu eski makinelerde çalıştığı için vefat etti, makine devrilmelerinden dolayı. Biz bunu her yerde, her kulvarda, her alanda, platformda dile getiriyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı. Hiçbir şekilde bizim haklarımız iyileştirilmedi" dedi.