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24 sanıklı cinsel istismar davasında yeni gelişme

Zonguldak'ta görülen 14 yaşındaki iki kız çocuğuna 24 sanıklı cinsel istismar davasının ilk duruşmasında tutuklu 14 sanıktan 2'si tahliye edildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:55
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24 sanıklı cinsel istismar davasında yeni gelişme

24 sanıklı cinsel istismar davasında yeni gelişme
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Geçen yıl bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük iki çocuğa karşı fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si yaşı küçük çocuğa karşı işlenen fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak yapılan itiraz sonrası 6 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR VE SANIKLARIN İFADELERİ ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu, 10 şüphelinin de serbest yargılanmasına karar verildi. Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederken bazıları ise savunmalarında kız çocuklarını üniversite öğrencisi sandıklarını, yaşlarını büyük söylediklerini iddia etti.

10'u tutuksuz 14'ü tutuklu toplam 24 sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. İki gün süren ilk duruşmada mağdur ve sanıkların ifadeleri alındı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 40 saat süren ve kapalı gerçekleştirilen ilk celsede tutuklu sanıklardan ikisi hakkında tahliye kararı verildi.

Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

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