24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı

Türkiye ile birlikte 6 ülkenin yer alacağı 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, yaklaşık 37 yıldır tiyatro oyunlarının sahnelediği Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, zengin bir toprak ağası olan Puntila ve uşak Matti’nin enteresan bir hikayesi olan‘’Puntila Ağa ve Uşağı Matti’’ ile dün akşam perdelerini festivalin düzenlendiği Trabzon’da açtı.

Türkiye’nin; yeni açılan Düzce Devlet Tiyatrosu hariç, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Van, Bursa, Sivas, Erzurum, Kayseri ve Trabzon Devlet Tiyatroları ekiplerinin de, farklı oyunları ile yer alacağı; uluslararası bu önemli tiyatro festivalinde, ayrıca Azerbaycan’dan Devlet Pandomim Tiyatrosu, Kazakistan’dan Astana Gençlik Tiyatrosu, Gürcistan’dan Tiflis Akhmeteli Tiyatrosu, Yunanistan’dan Tiyatro İthikon Akmeoataton ve İspanya Yllana Tiyatrosu’da, yeni birer oyunlarıyla festivale renk katacaklar.

Festivalin açılış oyununun sergilendiği Haluk Ongan Sahnesi’nde; Trabzon Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, bir grup genel müdürlük çalışanlarının yanı sıra, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi ve de devletin farklı kurumlarının, Trabzon’daki bazı il müdürleri de katıldı.

Ev sahibi, Trabzon DT Müdürü Ahmet Uzuner’in yanı sıra, İstanbul DT Müdürü Fatih Dokgöz, Erzurum DT Müdürü Sezai Yılmaz, Sivas DT Müdürü Sibel Ferlibel, İzmir DT Müdürü Burcu Aksakal, Antalya DT Müdürü Gökhan Tüzün, Diyarbakır DT Müdürü Erkan Aytemur ve Kayseri DT Müdürü K.Betül Gökçer’de açılış gecesinde hazır bulundular.

Büyük oyunu olarak; 2 saat 20 dakika süren, 2 perdelik, Puntila Ağa ve Uşağı Matti, festivalin prömiyer oyunu alarak, dün akşam Trabzon Devlet Tiyatrosu-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıktı. Ful dolu olan salona sığmayanlara, ayrıca salonun arka ve yanlarına da izleyebilmeleri için sandalyeler koyuldu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, tüm çalışanlarıyla hazırlıklarını tamamladıktan sonra; Trabzon Atatürk Alanı ve çevresinde, kortej yürüyüşü ve bando gösterisi yoğun yağmura rağmen gerçekleştirildi. Trabzon’da, festivaldeki tüm oyunların biletlerine de yoğun ilginin olduğu gözlendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda; Türk tiyatrosunun tanınmış yönetmenlerinden İskender Altın tarafından açılış oyunu olarak sahneye koyulan, Bertolt Brecht tarafından yazılmış eserin çevirmenliğini de, Yılmaz Onay yaptı.

Çok sayıda rengarenk kostümlerin kullanıldığı bu müzikal oyunun yönetmen yardımcılıklarını Ceyhun Gen ve Hazar Altıntaş üstlenirken; Reji Asistanlığında Selin Karayağız ve Dramaturg görevinde de Canan Kırımsoy isimleri yer aldı.

Dekor tasarımını Bekir Beğen, kostümlerini Funda Çebi, müziğini Paul Dessau, müzik direktörlüğünü Kemal Günüç ve kareografisini ise Sibel Sürel yaptı. Işık tasarımını Nihat Bahar’ın, ışık kumandasını Adem Öztürk’ün üstlendiği söz konusu; renkli, bol şamatalı güzel oyunun Latin Dans Eğitmenliklerini ise Mehmet Fukul ve Meryem Türkmen gerçekleştirdi.

Puntila Ağa ve Uşağı Matti ile ilk kez Trabzon’da bir oyun sergilediğini basın mensuplarına, oyunun bir gün öncesinde detaylı bir şekilde anlatan İskender Altın, Trabzon’un tiyatrosuna ve festivaline sahip çıktığını görmekten zevk aldığını ve de gururlandığını söyleyerek, Trabzon’daki tiyatro severlere de, gün boyunca yağan yağmura rağmen katılımlarından dolayı çok teşekkür etti.

Bu oyunun sahne amirliğinde ise Muharrem Boran var. Kondüvit Emin Serdar Kurutçu, Suflör Aynur Yılmaz, Kadın Terzi Ayça Başar, Erkek Terzi Sezgin Özcan, Perukacı Bahri Mutlu, Aksesuar sorumlusu Kader Sarı, Sinevizyon Sorumlusu Barış Kuzu, Dekor Sorumluluklarını ise Hayrittin Direkli ve Vural Özcelep üstlendi. Müzikli oyunun müzisyenliklerini ise Kemal Kahraman, Ahmet Birkan Şentürk, Elest Berk Yılmaz ve Şerif Melih Yıldırım yapıyor.

Oyun, kapitalist düzenin acımasız aristokrat yüzü Puntila Ağa ve uşağı Matti'nin, sosyal ve ekonomik farklılıklar fonunda, sürekli ikili bir şekil alan ilişkisini mizahi bir dille anlatmaktadır. Zengin bir toprak ağası olan Puntila, çalışanlarıyla tam olarak nasıl davranacağını bilemezken, sarhoş olduğu zaman iyi bir işveren, ayık olduğu zaman ise zalim bir efendi olarak davranır. Bu ikilemler yüzünden, kızı Eva'yı, kah zengin bir ataşe, kah da kızına âşık olduğunu bildiği Uşak Matti ile evlendirmeye karar verir. Matti, patronunun değişken durumuna bir anlam veremese de, onunla dost olmaya çalışarak, Eva'ya yaklaşmayı umut etmektedir.

Döner sahnenin kullandığı oyunda, eski model bir araba kullanma sahnesinin de dikkat çektiği, dekoru da bol olan bu sıcak oyunun castında ise Puntila Ağa ana karakteriyle, tecrübeli usta oyuncu Ceyhun Gen ismi var. Uşak Matti’yi Ensar Kaplan, Eva’yı Elvan Çanakoğlu, Sütçü Kızı Göknur Paslı, Ataşe’yi Oğuzhan Asak canlandırıyor. Garson, Veteriner ve Bir Şişman Adam olarak üç karakteri Cem Hamza Çanakoğlu oynuyor. Kaçakcı: Emma Sıla Ömeroğlu, Eczacı Kız / Fina: Gülendam Rümeysa Altıntaş, Telefoncu Kız: Selin Karayağız, İşçi / Çelimsiz: Bedirhan Arpacı, Başrahip: Doğan Turan, Yargıç / Kızıl Surkkala: Murat Aşar, Başrahibin karısı/ Giydirici: Yasemin Nalçacıoğlu ve Kahya Kadın/ Laina/ Hizmetçi/ Kırmızı Saçlı’da ise Ayşe S. Natır isimlerini göreceğiz.

Bu arada Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun, Trabzonlu yeni müdürü Ahmet Uzuner, açılış oyunu ve festivalle ilgili olarak: ‘’Puntila Ağa ve Uşağı Matti, bizim festivalimizin açılış oyunu; bu oyun Bertolt Brecht’in tiyatrosunun da açılış oyunu idi. Ayrıca, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oynanan ilk Brecht oyunu. Yönetmenimiz İskender Altın’ında buradaki ilk oyunu aynı zamanda. Bütün şehre yaydığımız bu festivali büyük bir proje ile açmak istedik. Devlet Tiyatrosu’nun en seçkin örneklerinin sunulacağı festivale tüm halkımızı bekliyoruz.‘’ dedi.

Öte yandan,15 Mayıs’a kadar her gün sahnelenecek olan festival oyunlarının; Haluk Ongan Sahnesi, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Trabzon Sanat Evi Sahnesi (Garaj), Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Trabzon Üniversitesi Genç Sahne (Mahmut Goloğlu) gibi, 6 ayrı salonda gösterime gireceği öğrenildi.