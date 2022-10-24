24 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde meydana geldi. Çobanlara yardım etmek için Darıca köyünün yaylasına giden ve dönüş sırasında etkili olan yağışla birlikte Şaban Soydan isimli gence yıldırım çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Soydan, haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi işlemlerinin ardından Soydan’ın cenazesi bugün Adaklı köyünde toprağa verildi.