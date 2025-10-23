ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin F.İ. olduğu ve hakkında “silahlı yağma” suçundan kesinleşmiş ceza bulunduğu tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan F.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi.