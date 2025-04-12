24 yıl hapisle aranıyordu! Firari evinde yakayı ele verdi

Kaynak: DHA
24 yıl hapisle aranıyordu! Firari evinde yakayı ele verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs evinde yakayı ele verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Ali Yar (61), evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan Ali Yar'ın Menteşe'de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri tarafından dün düzenlenen operasyonda, Ali Yar, Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yar, tutuklandı.

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