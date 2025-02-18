24 yıla kadar hapsi isteniyor! Annesinin hayatını kurtardı baba katili oldu

Ümraniye'de, alkollü şekilde eve gelen ve annesine saldırarak bıçakla üzerine yürüyen babasını öldüren A.A. hakkında "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eve alkollü şekilde gelen Atalay A.(61), eşi S. A.'ya (53) hakaret ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine saldıran Atalay A. eline aldığı bıçakla karısının üzerine yürüdü. Bu sırada ikilinin kızı A. A.(28) araya girerek müdahale etti. Yere düşen bıçağı alan A. A., babası Atalay A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ANNESİ İLE EV TEMİZLİĞİNE GİDEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, babasını öldüren şüpheli A. A.'nın, annesi ile birlikte ev temizliğine giderek geçimini sağladıkları belirtildi. Olay günü eve geldiklerinde Atalay A.'nın alkollü şekilde eşi S. A.'nın üzerine yürüdüğü, "seni bu evde istemiyorum" diyerek mutfaktan aldığı bıçakla anneye saldırmaya çalışması üzerine A.A.'nın araya girerek müdahale ettiği ve yere düşen bıçağı Atalay A.'nın göğsüne sapladığı anlatıldı. S. A.'nın bir süredir kocasından ayrı yaşadığı ve kızlarının isteği üzerine eve döndüğü kaydedildi.

24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli A.A'nın, "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.