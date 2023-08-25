İzleyiciler 25 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
25 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
00:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)
22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
21:45 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)
23:45 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)
01:30 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
22:15 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
00:45 Kara Bela (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana