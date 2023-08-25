25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

25 Ağustos Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 25 Ağustos Cuma yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 25 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

25 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

00:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

01:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)

22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)

21:45 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)

23:45 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)

01:30 Ruhun Duymaz

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)

22:15 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

00:45 Kara Bela (Yerli Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

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