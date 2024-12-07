25 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA

Bitlis-Tatvan karayolunun en az 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde meydana geldi. Dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde TIR, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

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Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı.

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Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştu.

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